المري يتفقد اختراعات صغار جمعية المخترعين

دبي (الاتحاد)

أشاد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بإنجازات جمعية المخترعين الإماراتية، وثمارها الإبداعية والابتكارية التي تجنيها الدولة، رغم العمر المحدود لتأسيسها، وتبوء أبناء الإمارات أعضاء الجمعية مراكز متقدمة في تحديات الاختراع والابتكار الدولي، وفي مقدمتها إنجاز ابن الإمارات، عضو الجمعية، علي اللوغاني، في بريطانيا، وطلبة الإمارات في يوم الاختراع بالخارج.

وبارك للمخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، رئيس الجمعية إنجازاته الدولية، وفوزه المتواصل بالعديد من الجوائز الدولية واستثماره خبراته، ونقلها للجيل الجديد من أبناء الدولة والمقيمين من خلال جهود وبرامج جمعية المخترعين الإماراتية، ودعم واحة دبي للسيلكون اللامحدود للجمعية، من خلال استضافتها مقر الجمعية وقاعات الاختراع وسط الورش المتقدمة في مقرات الواحة.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية جناح الجمعية في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، بحضور غانم بن لاحج الفلاسي، المدير بواحة دبي للسيلكون، ورئيس الجمعية المخترع أحمد مجان، وتفقد خلالها مشاريع الاختراع لـ 42 مخترعاً إماراتياً عضواً بالجمعية، واستمع المري بكل تحفيز وتشجيع وإنصات لمشاريع الاختراع والابتكار للمخترعين الصغار، محفزاً إياهم على بذل الجد والاجتهاد بأفكارهم، للوصول إلى غاياتهم النافعة للوطن والإنسان، وتسخير قدراتهم وإمكاناتهم؛ لتنمية مواهبهم وهواياتهم.