اختتام المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية في القوات المسلحة

أبوظبي (وام)

اختتمت، أمس، بحضور اللواء الركن عيسى راشد المهيري، قائد قوات الاحتياط بوزارة الدفاع، فعاليات المؤتمر العلمي للجاهزية البدنية في القوات المسلحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في فندق ارث أبوظبي بتنظيم من وزارة الدفاع.

وشارك في المؤتمر نخبة من المسؤولين العسكريين، والخبراء في مجال اللياقة البدنية من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وقطر، بالإضافة إلى ممثلين من الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والدوائر داخل الدولة.

وأقيمت فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر عبر 3 جلسات، جاءت الأولى حول التغذية ودورها في تحسين الأداء البدني والوظيفي للعسكريين، والثانية حول البرامج المطورة، ودورها في رفع الكفاءة البدنية للعسكريين، والثالثة حول تدريبات المحاكاة، والاستشفاء في بيئة العمليات.

وعلى مدار أيامه الثلاثة، سلط المؤتمر الضوء على الأبحاث، والممارسات الجديدة في الرياضة من أجل رفع اللياقة البدنية لأفراد القوات المسلحة والمجتمع الرياضي في الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد العقيد سلطان سعيد سالم الطنيجي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر عمل على إبراز أهمية الدور الرياضي في دعم العسكريين، وضرورة نشر ثقافة الإعداد البدني، والتركيز على تبادل الخبرات في هذا المجال، والعمل على دعم المخرجات الرامية إلى تجهيز العسكريين بالصورة المثلى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سعد الشريف، رئيس جمعية الرياضيين، الذي شارك في جلسات المؤتمر، أن الحدث ركز بشكل كبير على دعم الجانب البدني والرياضي للعسكريين، باعتباره أمراً مهماً للغاية لتطوير آلية عملهم وأدائهم في مختلف المهام التي يقومون بها.

وأكدت البروفيسورة كارين بلاتات، أستاذة التغذية البشرية في قسم التغذية الصحية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات، في محاضرتها، ضرورة اكتساب الاستراتيجيات الغذائية التي تهدف إلى تحسين الأداء البدني كوسيلة لرفع كفاءة جاهزية ومرونة الأفراد العسكريين.