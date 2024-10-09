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علوم الدار

«ألف للتعليم» تحصد «جائزة المُبتَكِر»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
10 أكتوبر 2024 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، «جائزة المُبتَكِر» (The Disruptor Award) الرفيعة، خلال حفل تسليم «جوائز بِت آسيا» (Bett Asia Awards) العالمية، وذلك تقديراً لالتزامها بتحقيق التحول في التعليم التقليدي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين مخُرجات عملية التعلُّم.
وتم تقديم الجائزة، خلال النسخة الثامنة من «قمة ومعرض بِت آسيا»، الحدث الرائد في مجال تكنولوجيا التعليم، والذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتعد «جائزة المُبتَكِر» تكريماً مرموقاً يُمنح للأفراد أو المجموعات أو المنظمات التي تمضي قُدُماً في تحقيق التحوُّل ضمن أساليب التعليم التقليدية، وتدعم تسريع وتيرة استخدام التكنولوجيا لبناء بيئات تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل.
ونالت «ألف للتعليم» هذه الجائزة تقديراً لجهودها الرائدة في إندونيسيا، حيث أسهمت منصتها المُبتكرة «منصة ألف» بصورةٍ مؤثرة في تحسين النتائج التعليمية لأكثر من 650.000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء البلاد، كما حققت المنصة زيادة بنسبة 8.5% في أداء الطلبة في مادة الرياضيات.

ألف للتعليم
تكنولوجيا التعليم
الإمارات
التعليم
كوالالمبور
ماليزيا
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