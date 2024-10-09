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علوم الدار

حملة لتوعية طلاب مدارس مدينة محمد بن زايد

جانب من المحاضرة (من المصدر)
10 أكتوبر 2024 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تعاونت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز التواجد البلدي في مدينة محمد بن زايد، مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية صاحبة الاختصاص في حملة تحت عنوان (أبناؤنا مستقبلنا)، والتي هدفت إلى توعية طلاب المدارس بالابتعاد عن الظواهر والممارسات السلبية.
وشهدت الحملة قيام فرق وزارة الداخلية - إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، بتوعية طلاب عدد من مدارس مدينة محمد بن زايد بأضرار التدخين الإلكتروني ومشروبات الطاقة والممارسات السلبية المنتشرة بين المراهقين وطلاب المدارس.
كما تضمنت الحملة تقديم محاضرة تثقيفية للطلاب حول مضار التدخين ومدى خطورته على صحة الإنسان، وكذلك تقديم عرض مرئي للطلاب يتعلق بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة على مسرح المدرسة، ومشاركة الطلاب في فقرة توعوية، بحضور عدد من أولياء الأمور، وذلك لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع والتشجيع والتحفيز لخلق بيئة خالية من التدخين والممارسات السلبية في الصروح التعليمية وحماية الأبناء من الآثار المترتبة عليها.

بلدية أبوظبي
مدينة محمد بن زايد
مركز التواجد البلدي
المدارس
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