انطلاق فعاليات معرض الجامعات في مدارس الإمارات الوطنية بالعين

العين (وام)

انطلقت في مدارس الإمارات الوطنية بمدينة العين، صباح أمس، فعاليات معرض الجامعات السنوي، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع الطلبة بالجامعات والكليات المحلية والدولية، وإطلاعهم على أحدث البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعات المشاركة.

وشهد افتتاح المعرض، معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، الذي أكد أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لتوجيه الطلبة نحو اختيار التخصص الجامعي المناسب لمستقبلهم المهني.

وزار معاليه عدداً من الورش التدريبية، التابعة لمركز التميز للتدريب التقني والمهني، بمجمع مدارس الإمارات الوطنية بمدينة العين، التي تهدف إلى تطبيق الدروس النظرية التي يتلقاها الطلبة من خلال تجارب عملية، وأشاد بأهمية هذه الورش في تطوير مهارات الطلبة العملية، ورفدهم ببرامج تسهم في بناء شخصياتهم، وتشكل حلقة وصل بين المسارين الأكاديمي والمهني.