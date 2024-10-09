جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أضافت جامعة أبوظبي، إنجازاً جديداً، إلى سجلها الحافل بتقدمها 60 مركزاً في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، حيث قفزت إلى المركز 191 عالمياً، ودخلت قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وذلك تقديراً لتفوقها الأكاديمي والتزامها الثابت بالبحث العلمي، وهذا إنجازٌ رسخ مكانتها الرائدة بين نخبة من 2.092 مؤسسة تعليم عال دوليّة شملها التصنيف.

ونجحت الجامعة في تعزيز مكانتها في تصنيف هذا العام، بعد تبوئها المركز 13 عالمياً في «النظرة الدولية»، محرزة 100 نقطة في فئتي «الموظفين الدوليين» و«الطلاب الدوليين»، مما يعزز التزام الجامعة بتعزيز البيئة التعليمية العالمية، عبر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والأفراد حول العالم، وتشجيع التنوع داخل حرمها الجامعي. كما يرسخ هذا التقدير في هذا المجال مكانة الجامعة كمركز أكاديمي إقليمي للمواهب العالمية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «يأتي تصنيف جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمية تتويجاً لجهودنا الدؤوبة في تحقيق التميز التعليمي، وهو تقدير مرموقٌ يعزز من قيمة درجاتنا الجامعية، ويؤكد المستويات العلمية رفيعة المستوى لخريجينا الذين يحملون مؤهلات عالية الجودة ومعترفاً بها عالمياً. ونحن في جامعة أبوظبي حريصون على رفد طلبتنا بأحدث الابتكارات الأكاديمية وأرقى المناهج العالمية ليكونوا مؤهلين للنجاح في عالم دائم التطور. وهذا التقدم الكبير، الذي نحرزه في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، يجسد رؤية جامعة أبوظبي لتعزيز البحث الأكاديمي والابتكار، مع الإسهام بفاعلية في دفع عجلة اقتصاد الإمارات القائم على العلم والمعرفة».

البحث

في مجال البحث والابتكار، واصلت جامعة أبوظبي تحقيقها نمواً ملحوظاً في فئة «البيئة البحثية»، حيث قفزت إلى المرتبة 268 عالمياً، متقدمة 203 مركز على سلم التصنيف، وصعدت إلى المرتبة 203 عالمياً في محور التدريس، متقدمة 79 مركزاً.