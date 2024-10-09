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«الصحة» و«التنمية الاقتصادية بالشارقة» تعززان الشراكة المؤسسية

«الصحة» و«التنمية الاقتصادية بالشارقة» تعززان الشراكة المؤسسية
10 أكتوبر 2024 00:45

الشارقة (الاتحاد)

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أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين الجهتين لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصحية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية، من أجل الارتقاء بالخدمات التنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة، في إطار مسيرة التحول الرقمي وفق التوجهات الحكومية.
ووقع الاتفاقية في مقر الدائرة، الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بحضور عدد من المديرين من كلا الجانبين.

الشارقة
التنمية الاقتصادية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
دائرة التنمية الاقتصادية
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