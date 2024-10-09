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تعاون بين «قرية سند» و«فريق عطاء حمدان التطوعي»

تعاون بين «قرية سند» و«فريق عطاء حمدان التطوعي»
10 أكتوبر 2024 00:45

دبي (وام) 

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وقعت قرية سند، أكبر مركز في المنطقة لفهم اضطرابات التوحد والاضطرابات ذات الصلة والواقعة في المدينة المستدامة - دبي، مذكرة تفاهم مع فريق عطاء حمدان التطوعي خلال معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024» الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم وإطلاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف المجتمع وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، إلى جانب توفير فرص التطوع لجميع فئات المجتمع، مما يعزز العمل التطوعي وينمي مهارات الشباب ويشجع على المشاركة المجتمعية.
وبموجب هذا التعاون، سيقوم فريق عطاء حمدان التطوعي بتوفير متطوعين لدعم فعاليات قرية سند، بالإضافة إلى تدريبهم على التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد من خلال ورش تثقيفية تقدمها القرية، مما يرفع من مستوى الفعالية وجودة الأنشطة المقدمة.
ويسهم هذا التعاون في تمكين قرية سند من توسيع نطاق مبادراتها لتشمل فئات مجتمعية أوسع، إضافة إلى إحداث تأثير اجتماعي كبير من خلال زيادة الوعي وتوفير الفرص المتكافئة.
كما يُعدُّ فريق عطاء حمدان التطوعي، المعتمد من قبل هيئة تنمية المجتمع، من الفرق الرائدة في تشجيع مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية في الإمارات، ويركز على تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال برامج تطوعية مبتكرة.

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قرية سند
إكسبو
إكسبو أصحاب الهمم الدولي
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