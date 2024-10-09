الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مهمة» تنطلق من الشارقة إلى الفضاء

البرنامج يسعى إلى إكساب المشاركين مهارات التصميم الميكانيكي (من المصدر)
10 أكتوبر 2024 00:45

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: «ملتقى المكتبات الإماراتية» منصة جديدة للتحول الرقمي
«غرفة الشارقة» تطلق الدورة الثانية من برنامج قيادة الأعمال

أعلن مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، عن إطلاق الدورة الأولى، من برنامج «مهمة» بالشراكة مع جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، بهدف إشراك الشباب والمهنيين في تجربة فريدة من نوعها، باستخدام أحدث التقنيات والمهارات لتصميم، وبناء، وبرمجة جوالة فضائية قادرة على إنجاز مهام فضائية استثنائية، ومن المقرر عقد البرنامج ابتداءً من 12 أكتوبر في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا.
ويستهدف المستوى الأول من برنامج (مهمة) طلاب المدارس من الصف التاسع حتى الثاني عشر «فئة سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة»، حيث يبحث المركز عن محبي التكنولوجيا والبرمجة للانضمام إلى فرق عمل لبناء مركبات فضاء جوّالة، حيث سيتلقى المشاركون تدريبات عملية تحت إشراف خبراء في الصناعة وكادر أكاديمي متميز.
أما المستوى الثاني، فهو لفئة من هم من عمر 18 عاماً فما فوق «فئة الشارقة لتطوير القدرات»، ويستهدف المهندسين والمبرمجين لبناء مركبة فضاء جوالة واحدة من الصفر باستخدام معارفهم وخبراتهم، وتحت إشراف خبراء في الصناعة، وكادر أكاديمي يضم دكاترة من مختلف الجامعات والحصول على فرصة للتأهل إلى التحدي الأوروبي للجوّالات الفضائية 2025 في بولندا.
مهارات وخبرات مختلفة
يسعى البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات عدة وخبرات مختلفة مثل مهارة التصميم الميكانيكي واختيار المواد، ومهارة تطوير البرمجيات وأنظمة التشغيل، والأتمتة، بالإضافة إلى مهارات إدارة المشاريع والعمل بروح الفريق. ويعكس برنامج (مهمة) قيم مؤسسة ربع قرن الرامية إلى توفير بيئة للنشء وللشباب تحفز على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.

مؤسسة ربع قرن
جامعة الشارقة
الشارقة
الفضاء
الجامعة الأميركية
آخر الأخبار
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
10 أكتوبر 2024
ترامب وهاريس يأملان بالإفلات من مفاجآت أكتوبر (رويترز)
الأخبار العالمية
«مفاجأة أكتوبر» تثير مخاوف هاريس وترامب
10 أكتوبر 2024
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 4 أيام
10 أكتوبر 2024
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
الأخبار العالمية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
10 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية قرب مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: جهود وقف الحرب على لبنان مستمرة
10 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©