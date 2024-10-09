«مهمة» تنطلق من الشارقة إلى الفضاء

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، عن إطلاق الدورة الأولى، من برنامج «مهمة» بالشراكة مع جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، بهدف إشراك الشباب والمهنيين في تجربة فريدة من نوعها، باستخدام أحدث التقنيات والمهارات لتصميم، وبناء، وبرمجة جوالة فضائية قادرة على إنجاز مهام فضائية استثنائية، ومن المقرر عقد البرنامج ابتداءً من 12 أكتوبر في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا.

ويستهدف المستوى الأول من برنامج (مهمة) طلاب المدارس من الصف التاسع حتى الثاني عشر «فئة سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة»، حيث يبحث المركز عن محبي التكنولوجيا والبرمجة للانضمام إلى فرق عمل لبناء مركبات فضاء جوّالة، حيث سيتلقى المشاركون تدريبات عملية تحت إشراف خبراء في الصناعة وكادر أكاديمي متميز.

أما المستوى الثاني، فهو لفئة من هم من عمر 18 عاماً فما فوق «فئة الشارقة لتطوير القدرات»، ويستهدف المهندسين والمبرمجين لبناء مركبة فضاء جوالة واحدة من الصفر باستخدام معارفهم وخبراتهم، وتحت إشراف خبراء في الصناعة، وكادر أكاديمي يضم دكاترة من مختلف الجامعات والحصول على فرصة للتأهل إلى التحدي الأوروبي للجوّالات الفضائية 2025 في بولندا.

مهارات وخبرات مختلفة

يسعى البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارات عدة وخبرات مختلفة مثل مهارة التصميم الميكانيكي واختيار المواد، ومهارة تطوير البرمجيات وأنظمة التشغيل، والأتمتة، بالإضافة إلى مهارات إدارة المشاريع والعمل بروح الفريق. ويعكس برنامج (مهمة) قيم مؤسسة ربع قرن الرامية إلى توفير بيئة للنشء وللشباب تحفز على الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل.