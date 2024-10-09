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صندوق الوطن يطلق «مبتكر الذكاء الاصطناعي» و«كأس التخيّل والإبداع»

نهيان بن مبارك
10 أكتوبر 2024 00:45

أبوظبي (الاتحاد)
يطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الثلاثاء المقبل، بمنارة السعديات في أبوظبي، برنامج «مبتكر الذكاء الاصطناعي»، ومسابقة «كأس التخيّل والإبداع»، لطلاب المدارس والجامعات، وينظمه صندوق الوطن، بالتعاون مع شركة ميكروسوفت، وبحضور رؤساء الجامعات الإماراتية، وأصحاب التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعدد من طلاب الجامعات وأعضاء أندية الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات، كما ينظم الصندوق جلسة تعريفية عن مسابقة Imagine Cup Junior UAE للمدارس، وجلسة تعريفية أخرى للمسابقة الخاصة بالجامعات Imagine Cup UAE، كما تم تخصيص جلسة خاصة لطلاب أندية التسامح بالجامعات، تركز على دور الذكاء الاصطناعي في تأهيل وتمكين شباب الجامعات.

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وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن الصندوق حريص، على تأهيل وتمكين أبناء وبنات الإمارات، ولاسيما طلاب الجامعات، ليكونوا قادرين على مواجهة مختلف التحديات في المستقبل، وقادرين على الإسهام في نهضة هذا الوطن الغالي، ومساهمين في الحضارة الإنسانية»، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي، يمثل وسيلة مهمة لدعم هذا التمكين، من خلال التشجيع على الابتكار، ومساعدة الطلاب على استكشاف الأفكار الإبداعية، واستخدام التكنولوجيا للتوصل إلى حلول إبداعية، إضافة إلى أن هذا المجال يمنح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، كما أنه يمتلك القدرة على طرح حلول مستدامة حول إيجاد حلول تقنية للمشاكل الاجتماعية والبيئية الملحة.
وأكد أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للعاملين بالصندوق تركز دائماً على أن يكون صندوق الوطن منفتحاً على التعاون مع الجميع، لما فيه مصلحة أبناء وبنات الإمارات، وما يحقق أهدافه الاستراتيجية، التي تتطابق مع رؤية حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن صندوق الوطن حريص على تطوير مختلف مبادراته، بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، في تصميم البرامج التدريبية، التي تركز على هذه التقنية لتعزيز المهارات والقدرات الوطنية، وتطوير برامج تفاعلية تعتمد عليها، لتعزيز فهم القيم الوطنية الإماراتية وتقوية ارتباط الشباب بها، مؤكداً أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ومواجهة تغير المناخ وحماية البيئة، وغيرها من المجالات المهمة.
طلاب الجامعة
دعا ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن شباب الإمارات، ولا سيما طلاب الجامعة للمشاركة في هذا الحدث المهم كي تتوافر لهم الفرصة للمشاركة في برنامج «مبتكر الذكاء الاصطناعي»، ومسابقة «كأس التخيل والإبداع» Imagine up UAE، مؤكداً أن الملتقى يمثل فرصة مثالية للمهتمين كافة بمجال الذكاء الاصطناعي لعرض تجاربهم، والتعارف على تجارب الآخرين من خلال المشاركة في جلساته النقاشية، مشيرا إلى أن الإمارات حريصة على أن تكون في مقدمة دول العالم التي تتبنى هذا المجال الحيوي الذي يتداخل في مجالات الحياة كافة، اليوم، وفي المستقبل.

صندوق الوطن
نهيان بن مبارك
الذكاء الاصطناعي
ميكروسوفت
المدارس
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