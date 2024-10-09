«المسجد العامر» يستضيف القارئ أنس العمادي بعجمان

عجمان (وام)

يستضيف برنامج رمضان عجمان، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القارئ الشيخ الدكتور أنس بن عيسى العمادي من مملكة البحرين، ليؤم المصلين في مسجد المغفور لها آمنة بنت أحمد الغرير، في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وقالت مريم المعمري، المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين، رئيسة اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان: «إن استضافة الدكتور أنس بن عيسى العمادي تأتي ضمن برنامج (المسجد العامر) الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، وتتم خلاله استضافة عدد من أهم وأشهر قراء القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم الإسلامي ليتقدموا المصلين في صلاتي المغرب والعشاء على مدار يومين في مسجد المغفور لها آمنة بنت أحمد الغرير». وأضافت: «تم إطلاق برنامج (المسجد العامر) بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بعد النجاح الكبير لبرنامج رمضان عجمان على مدار السنوات الماضية، ويؤم ضيوف البرنامج المصلين في مسجد (آمنة بنت أحمد الغرير) الذي يتميز بموقعه البارز وسط مدينة عجمان وقربه من المجمعات والأحياء السكنية، إضافة إلى مساحته الكبيرة التي تستوعب عدداً كبيراً من المصلين».