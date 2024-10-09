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علوم الدار

18.1 مليون درهم مساعدات «خيرية الشارقة» لطلبة العلم

جهود كبيرة للجمعية في دعم طلبة العلم (وام)
10 أكتوبر 2024 00:45

الشارقة (وام)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية إنفاق 18.1 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لسداد مصروفات الدراسة عن الطلبة المتعسرين داخل الدولة إلى جانب بناء وتشغيل عدد من المدارس والفصول والمعاهد التعليمية في البلدان النامية التي تشملها مشاريعها وأعمالها.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إن هذه المساعدات تعكس حرص الجمعية على دعم الطلبة والدارسين داخل وخارج الدولة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتماماً بالغاً لقطاع التعليم، مشيراً إلى أنه تم تقديم مساعدات لـ 7846 طالباً داخل الإمارات بتكلفة مالية قيمتها 10.7 مليون درهم في مراحل تعليمية مختلفة، وتوزيع 6500 حقيبة مدرسية.
وأضاف: إن برامج دعم مشاريع التعلم التي نفذتها الجمعية خارج الدولة شملت بناء وتشغيل 137 مدرسة ومعهداً وفصلاً دراسياً ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتنظيم مسابقات لحفظته، إلى جانب توزيع الزي المدرسي على مستحقيه.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة الخيرية
المدارس
عبدالله سلطان بن خادم
سلطان القاسمي
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