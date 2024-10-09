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علوم الدار

«كهرباء دبي» شريك استراتيجي لمنتدى المرأة العالمي

منى المري
10 أكتوبر 2024 00:45

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة دبي للمرأة أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستكون الشريك الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي تنظمه وتستضيفه المؤسسة في مدينة جميرا بدبي، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، ويُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. 
وأكد معالي سعيد  الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لمنتدى المرأة العالمي للمرة الثالثة على التوالي، يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف إلى الارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة، وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي.
من جهتها، أشادت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة بعلاقات التعاون والشراكة بين المؤسسة وهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدةً أنها نموذج للشراكة الحكومية التي تعكس الرؤية الوطنية لترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة محلياً وعالمياً، كما يؤكد دعم «الهيئة» لأهداف ورسالة المنتدى كمنصة رائدة تبحث في السياسات والشراكات التي تعزز التأثير الإيجابي لدور المرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع، من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل التي تشارك فيها نخبة من القادة والمسؤولين وصُنّاع التأثير من مختلف دول العالم.
إسهامات مؤثرة 
أعربت منى غانم المرّي عن اعتزازها بالإسهامات المؤثرة لهيئة كهرباء ومياه دبي في الاقتصاد الوطني، وترسيخها لثقافة واستخدامات الطاقة المستدامة في إمارة دبي، مثمنةً جهود الهيئة في دعم وتمكين المرأة واستقطاب الكوادر النسائية الإماراتية بنسب مرتفعة في مختلف المناصب الوظيفية والقيادية والتخصصية، ضمن بيئة محفّزة للمرأة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الاجتماعية والأسرية التي تعد ركيزة مهمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

كهرباء دبي
دبي
مؤسسة دبي للمرأة
منتدى المرأة العالمي
منى المري
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