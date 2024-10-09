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شواطئ دبي العامة تحصل على شهادة «وجهة معتمدة للتوحد»

شواطئ دبي العامة تحصل على شهادة «وجهة معتمدة للتوحد»
10 أكتوبر 2024 00:45

دبي (وام)

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أعلنت بلدية دبي، أمس، تحقيق إنجاز عالمي غير مسبوق، بحصول شواطئ دبي العامة التابعة لها على شهادة «وجهة معتمدة للتوحد» من قبل هيئة الاعتماد الدولية ومعايير التعليم المستمر «IBCCES».
وجاء الإعلان على هامش مشاركة البلدية في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تستضيفه دبي سنوياً للمساهمة في تمكين أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بالحياة الكريمة.
ويؤكد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، امتلاك شواطئ دبي العامة للمؤهلات والمرافق التي تجعل منها صديقة لأصحاب الهمم من فئة التوحد، ويدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة.
وتعكس شهادة الاعتماد هذه التزام بلدية دبي الراسخ بتقديم خدمات شاملة وتجارب متميزة تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم «أصحاب الهمم» من فئة التوحد، ويؤكد هذا الإنجاز الجهود المتواصلة والدؤوبة التي تبذلها البلدية لضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بشواطئ دبي العامة ومرافقها الحيوية.
وأكد المهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، حرص البلدية على إطلاق مبادرات مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام الدائم بتعزيز مكانة المدينة المرموقة وجهة جذب سياحية وترفيهية رائدة، ومواصلة السعي للحفاظ على الإنجازات اللافتة التي تحققها من خلال توفير بيئة آمنة، وتقديم الأفضل للسكان والزوار.
الاستعلام
قال مايرون بينكومب، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر: «يسعدنا العمل مع شواطئ دبي لتصبح الأولى من نوعها كشواطئ عامة في العالم تحصل على شهادة مركز معتمد للتوحد»، لافتاً إلى أن جميع الشواطئ متاحة أمام الجميع، وبات بإمكان كل من المقيمين والزوار الآن، الاستعلام عن جميع الأماكن الملائمة لهم على الشواطئ في دبي عبر تطبيق Accessibility App.

بلدية دبي
دبي
إكسبو
إكسبو أصحاب الهمم الدولي
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