برعاية الشيخة فاطمة.. منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة ينطلق اليوم

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات من سموها، تنعقد اليوم، فعاليات منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، الذي ينظمه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويركز المنتدى -الذي تقام فعالياته في فندق إرث بأبوظبي- بشكل خاص على الأمهات والأطفال واليافعين والأسر، ويهدف إلى إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الإمارات، وتتمحور مناقشاته حول اعتماد النهج المجتمعي لتعزيز الوعي وتوفير الدعم وطرح حلول فعالة لهذه القضايا. ويمثل المنتدى منصة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الخاصة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال.

وتتضمن فعاليات المنتدى حواراً شاملاً بين المعنيين والمتخصصين في مجال الصحة النفسية، بغرض تعزيز النهج المجتمعي في التعامل مع القضايا المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب دعم الوعي والتعلم ومناقشة أنظمة الدعم، والسياسات، والاستراتيجيات، وتعزيز الشراكات لتحقيق الشمولية، وتسهيل الوصول إلى الحلول الفاعلة بالاعتماد على الابتكار، والبحث، والتمكين، من خلال الروايات الشخصية، والتجارب الناجحة، في مجال التعامل مع قضايا الصحة النفسية.

ويتماشى المنتدى مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن الأطفال يجسدون ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية توفير الموارد اللازمة لتنشئتهم وتعليمهم بطريقة متكاملة.

ويسعى المنتدى إلى استكشاف العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية، والرفاه النفسي، وتوضيح اختلاط المفاهيم، وتأكيد الترابط، والتكامل بين الصحة النفسية والجسدية، وكذلك تنمية وتطوير الذات الإيجابية، وإدارة العواطف، وبناء العلاقات وتطوير قدرات التعلم لدى الأطفال واليافعين، وتدعيم دور الأسر والمجتمعات في خلق بيئة تدعم التطور النفسي والاجتماعي لأبناء المجتمع.

ويتضمن المنتدى 11 جلسة نقاشية بخلاف الجلسة الافتتاحية، تعقد الأولى تحت عنوان: «أصوات المستقبل»، ويديرها الفنان أحمد حلمي، ويتحدث فيها أطفال من الإمارات يتحاورون خلالها حول دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في دعم الصحة النفسية لدى هاتين الفئتين من أبناء المجتمع، في حين تحمل الجلسة الثانية عنوان: «معاً من أجل الصحة النفسية من منظور الحكومات»، وتناقش تقوية وتعزيز أنظمة الدعم المجتمعي والسياسات، لتحسين الرعاية النفسية، بما في ذلك توفير تمويل أفضل وتسهيل الوصول إلى الخدمات على المستهدفين منها.

ويتحدث في الجلسة الثانية كل من الدكتور مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وساشيتا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات، الشريك المؤسس لمجموعة «بيور هيلث» الطبية، والدكتورة صوفيا كيلازدي، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والدكتورة فانيسا كافاليرا، ممثلة لمنظمة الصحة العالمية، وخافير أغيلار، مستشار إقليمي لحماية الطفل في منظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تديرها معالي السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية.

وتناقش الجلسة الثالثة، التي تعقد تحت عنوان: «سنوات ذهبية وأسر متناغمة وعقول سليمة»، أهمية الصحة النفسية للأم والطفل والأسرة وكبار السن واليافعين، وتتحدث فيها السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد، خبيرة في الصحة النفسية ومدربة لاضطراب ما بعد الصدمة، ومؤسسة عيادة همسات السكون وحملة «نحن معك» للتوعية بالصحة النفسية.

أما الجلسة الخامسة على جدول أعمال منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، فتحمل عنوان: «الوصمة والصحة النفسية»، وتناقش التحديات التي يواجهها اليافعون، وتتحدث فيها معالي السفيرة نبيلة مكرم، مؤسسة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

وتعقد الجلسة السادسة بعنوان: «تعزيز الوعي والفهم حول الصحة النفسية لكبار السن»، وتتحدث فيها الدكتورة فريدة الحوسني، قيادية وباحثة في الصحة العامة، رئيسة الفريق الاستشاري لإطار الإنفلونزا في منظمة الصحة العالمية.

«النفوس النشطة»

تحمل الجلسة السابعة عنوان «العقول المبدعة»، وتناقش الفوائد العلاجية للفنون في الصحة النفسية، ويقدمها الفنانان التشكيليان الدكتور مبارك عوض اليامي، وأشواق عبدالله، فيما تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان «حيوية متكاملة.. توازن العقل والجسم»، ويتحدث فيها إيلكاي غوندوغان، لاعب كرة القدم في نادي مانشستر سيتي.

تتناول الجلسة الثامنة في المنتدى موضوع «النفوس النشطة» وأهمية النشاط البدني للصحة النفسية، ويتحدث فيها كل من بطلة الجودو سليمة سواكري، ولاعب كرة القدم الإماراتي إسماعيل مطر، ويديرها المدرب الرياضي علي المرزوقي.

وتسعى الجلسة التاسعة إلى استكشاف أهمية «التناغم الأسري» من خلال مناقشة تحسينات قابلة للقياس في نتائج الصحة النفسية وجودة الحياة للأفراد والأسر المتأثرة، ويقدمها الدكتور خالد المنيف، خبير التنمية البشرية، بينما تعقد الجلسة العاشرة تحت عنوان «قوة الإيمان والصحة النفسية» وتستكشف قوة الإيمان في رحلة التعافي النفسي، ويقدمها الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر.

وتتناول الجلسة الحادية عشرة من جلسات المنتدى التي تعقد تحت عنوان: «بناء جسور الفهم مع اليافعين» محورين أساسيين في هذا المجال هما معالجة التحديات التنموية التي يواجهها اليافعون، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، ويقدمها السيد معتز مشعل، استراتيجي حياة وأعمال.

ورش وجلسات نقاشية

يذكر أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم على مدار الأشهر التسعة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري، في إطار تحضيراته واستعداداته لانعقاد المنتدى، سلسلة من الورش والجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات متنوعة؛ شملت الصحة النفسية للأمهات، وديناميكيات الأسرة، والاستخدام العلاجي للفنون التعبيرية، ودور النشاط البدني في تعزيز الرفاه النفسي، وأهمية مبادرات الصحة النفسية في البيئات التعليمية، وغيرها من الموضوعات والمحاور التي تخدم أهداف المنتدى وغاياته.

وركزت الورش والجلسات النقاشية على تطوير حملات التغيير الاجتماعي والسلوكي لنشر المعلومات بكفاءة، والحد من تأثير الوصمة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية على المستوى الوطني، وتزويد المشاركين والمستهدفين بمهارات عملية، وتقديم مقاربة استباقية تعاطفية وشاملة للصحة النفسية في مختلف شرائح المجتمع.