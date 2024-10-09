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علوم الدار

حمدان بن زايد: القيادة توفر سبل الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين

حمدان بن زايد يطلع على عرض للمشاريع من محمد علي المنصوري
10 أكتوبر 2024 00:48

غياثي (وام)
تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدمية والترفيهية في مدينة غياثي والتي تنفّذها بلدية منطقة الظفرة، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة لأهالي المنطقة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة ورؤية حكومة أبوظبي في مختلف المجالات.

واطلع سموه على عرض للمشاريع من محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة لمراحل التنفيذ ونسب الإنجاز لهذه المشاريع الحيوية، موجهاً سموه بضرورة توفير كافة المقومات والمواصفات اللازمة لإنجازها وبما ينسجم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأهالي منطقة الظفرة من المواطنين والزوّار.

كما زار سموه مجلس مبارك بن قران المنصوري، واستقبل عدداً من المواطنين والمواطنات وأهالي المنطقة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة، وتوفير سبل الاستقرار والحياة الكريمة.

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واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم. 

رافق سموه خلال الزيارة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.

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مبارك بن قران المنصوري
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