منصور بن محمد يشهد تخريج طلبة كليات التقنية العليا بدبي دفعة 2024

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، احتفال كليات التقنية العليا بدبي بتخريج دفعة العام 2024 تحت شعار «تمكين العقول.. صناعة المستقبل» والذي أقيم أمس في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي، حيث كرّم سموه (34) من أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف، ضمن خريجي الدفعة البالغ عددهم (432) خريجاً وخريجة.

حضر الاحتفال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية بدبي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

واستهل الاحتفال بالسلام الوطني، وعرض فيديو «مسار التميز» تضمن ملامح من إنجازات كليات التقنية العليا -دبي، ثم ألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة مجلس أمناء الكليات، والتي تقدم فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، لدعمها اللامحدود لكليات التقنية العليا، مما عزز مسيرة نجاحها وتميزها في إعداد كفاءات نوعية في مختلف المجالات الحيوية.

وقال الدكتور العيان: «نحتفي اليوم بشباب الوطن، كوكبة جديدة من خريجي كليات التقنية العليا بدبي دفعة 2024 تحت شعار «تمكين العقول..صناعة المستقبل»، مخرجات تم تأسيسها بما يتوافق مع رؤى القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن مجمع كليات التقنية منذ تأسيسه حرص على أن يكون منصة لإعداد القوى البشرية التي تسهم بشكل فعال في بناء منظومة اقتصادية راسخة الأركان، مستعرضاً جانباً من إنجازات الكليات وما حققته من نجاحات في إعداد الكفاءات وتوظيفها في مختلف قطاعات العمل المهمة والحيوية.

بعد ذلك، أعلن الدكتور العيان، باسم مجلس أمناء الكليات، تخريج (432) خريجاً وخريجة من كليات التقنية بدبي دفعة العام 2024، ممن أكملوا دراستهم بنجاح، وحصلوا على شهاداتهم بجدارة واستحقاق، استعداداً للانطلاق للمساهمة في التنمية وخدمة الوطن.

وفي ختام الحفل، تم التقاط الصورة التذكارية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع الخريجين والخريجات، إذ بارك لهم سموّه نجاحهم وتفوقهم، متمنياً لهم كل التوفيق في حياتهم.