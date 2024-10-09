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علوم الدار

منصور بن محمد: نثمن دور القطاعين العام والخاص في دعم أصحاب الهمم

منصور بن محمد خلال زيارته المعرض (وام)
10 أكتوبر 2024 00:46

دبي (الاتحاد)

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زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، في دورته السادسة والذي اختتمت أعماله أمس واستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية ومركزاً متخصصاً في إعادة تأهيل أصحاب الهمم من أكثر من خمسين دولة حول العالم.
وقام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ترافقه معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بجولة في المعرض زار خلالها عدداً من منصات الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية المشاركة في المعرض وما تقدمه من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم وتمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية وفعالة في محيطهم المجتمعي، وتعينهم على الاضطلاع بأدوار مؤثرة وملموسة في المجتمع.
واستمع سموه خلال جولته في المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي إلى شرح حول أحدث التقنيات والممارسات المساعدة في مجالات إعادة تأهيل أصحاب الهمم، كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. مثمناً سموه الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في دعم هذه الفئة، مما يجعل الإمارات من بين أفضل الدول عالميًا في توفير بيئة ملائمة لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام حكومتنا الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم وتهيئة الفرص لهم للعيش باستقلالية وتحسين جودة حياتهم.
وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة شرطة دبي المُشاركة في المعرض حيث اطلع سموه على الخدمات الأمنية والجنائية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها المنصة لفئة أصحاب الهمم. كما اطلع سموه على «كرسي الرماية»، والذي نجحت شرطة دبي في تصنيعه، لفئة «مبتوري اليدين والقدمين» ليتمكنوا من المشاركة والمنافسة في بطولات الرماية، سواء محلياً أو عالمياً. 
إلى ذلك، توقف سموه عند جناح هيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استمع سموه إلى شرح حول مشاركة الهيئة في المعرض من خلال إطلاق مبادرات تخصصية وتنظيم جلسات حوارية تركز على القضايا الجوهرية التي تواجه أصحاب الهمم وأسرهم، وشملت جولة سموه في المعرض عدداً من منصات المؤسسات والدوائر المحلية الأخرى.

منصور بن محمد
الإمارات
أصحاب الهمم
إكسبو أصحاب الهمم الدولي
دبي
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