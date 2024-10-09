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عمار النعيمي يطلع على خطط تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

عمار بن حميد خلال استقبال محمد بن طليعة (وام)
10 أكتوبر 2024 00:46

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بالديوان الأميري، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات.
واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على الجهود والخطط الجاري تنفيذها لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، واختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي.
وأشاد سموه بالمبادرات التطويرية الشاملة التي تطبقها حكومة دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تسريع الإنجاز، والارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، بما يساهم في رفع مستوى جودة حياة المجتمع.
من جانبه، أعرب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على الدعم الكبير الذي تقدمه إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدعم المبادرات التطويرية التي تطبقها حكومة الإمارات.

عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
عجمان
البيروقراطية
محمد بن طليعة
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