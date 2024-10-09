الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يستقبل القس بيشوي فخري

رئيس «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يستقبل القس بيشوي فخري
10 أكتوبر 2024 00:46

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ

استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر «الهيئة» في أبوظبي، القس بيشوي فخري، القس في «كاتدرائية الأنبا أنطونيوس ميخائيل» في دولة الإمارات، والذي زار «الهيئة»، وذلك في سياق الزيارات المتبادلة بين رجال الدين، والشؤون الإسلامية في الدولة، ترسيخاً لمنهجية التسامح واحترام المقدسات.
ورحب الدكتور الدرعي بالوفد الزائر، مشيداً بالتواصل بين «الهيئة» ورؤساء الكنائس ورجال الدين، والذي يُعَدُّ أنموذجاً حضارياً للتعايش، والتعاون، والانفتاح في مجتمع دولة الإمارات، ويعكسُ التعاون لترسيخِ ثقافة الحوار في ظل ما تُوفرُه الدولةُ وقيادتها الرشيدة من حريةِ العبادة واحترامِ الأديان والمقدسات، ما جعل هذا النهجَ مثالاً يُحتذى به بين الدول والمجتمعات.
من جانبه، أعرب القس بيشوي فخري، عن عميقِ شكره على حسن الاستقبال، مشيداً بنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الأجواء التي تُمكنُ كل فردٍ من ممارسةِ شعائره بحريةٍ ومسؤوليةٍ، مُثمناً التعاونَ والتواصل الإيجابي مع الهيئة وتبادلَ الرؤى والزيارات والتنسيقَ المشترك، لنشر ثقافة التسامح والسلام المثالي بين الناس.

عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
أبوظبي
كاتدرائية الأنبا أنطونيوس
الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
10 أكتوبر 2024
ترامب وهاريس يأملان بالإفلات من مفاجآت أكتوبر (رويترز)
الأخبار العالمية
«مفاجأة أكتوبر» تثير مخاوف هاريس وترامب
10 أكتوبر 2024
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 4 أيام
10 أكتوبر 2024
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
الأخبار العالمية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
10 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية قرب مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: جهود وقف الحرب على لبنان مستمرة
10 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©