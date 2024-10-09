ريم الهاشمي: الإمارات موقفها ثابت في رفض العنف والتصعيد

أبوظبي (وام)

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمير حايك، سفير دولة إسرائيل لدى دولة الإمارات، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى الدولة، جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة. وأكدت معالي الهاشمي موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

كما أعربت معاليها عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله. من جانبه، أشاد حايك بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته.