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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شعار المركز الوطني للأرصاد
10 أكتوبر 2024 09:33

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
جبل جيس
جبل جيس رأس الخيمة
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