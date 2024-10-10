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علوم الدار

منصور بن زايد يزور محمد البواردي بمنزله في أبوظبي

منصور بن زايد يزور محمد البواردي بمنزله في أبوظبي
10 أكتوبر 2024 11:06

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. معالي محمد أحمد البواردي في منزله في أبوظبي.
واطمأن سموه، خلال الزيارة، على صحة معاليه، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما تبادل سموه مع البواردي وأفراد أسرته الأحاديث الودية، مشيرين إلى ما يتحلى به مجتمع دولة الإمارات من قيم التواصل والترابط المتأصلة التي تحرص على تعزيزها قيادة الدولة الحكيمة.

  • منصور بن زايد يزور محمد البواردي بمنزله في أبوظبي
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من جانبه أعرب معالي محمد البواردي، عن سعادته بزيارة سموه، مثمناً حرص سموه الدائم على التواصل والاطمئنان على صحته.
 

المصدر: وام
منصور بن زايد
البواردي
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