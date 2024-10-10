اللجنة المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي بين الإمارات واليابان تعقد جلستها الثانية

عقد كبار المسؤولين من وزارتي الخارجية لدولة الإمارات، واليابان، الجلسة الثانية للجنة الفرعية المعنية بالسياسة والدبلوماسية والتعاون الدولي في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2022.

ترأست الاجتماع، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وأندو توشيهيدي، مساعد وزير الخارجية، مدير عام مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية.

وأكدت معالي نسيبة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الجانبان التقدم الملموس الذي تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة لتعزيز وتوطيد الروابط الثنائية.

كما رحب الجانبان بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وأكدا تطلعهما إلى التوصل إلى اتفاقية ناجحة وطموحة ومتوازنة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما التجارة والاستثمار فضلاً عن تنمية التعاون في المجالات المختلفة.

وركزت المناقشات السياسية على القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك النزاعات في كل من قطاع غزة ولبنان والسودان، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وشددا على أهمية الحوار كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار، تماشياً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما ناقشا سبل تحسين حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وجددا التزام قيادتي البلدين بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين.