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تماشياً مع حملة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يوجّه بمساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني

تماشياً مع حملة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يوجّه بمساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني
10 أكتوبر 2024 12:55

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات غذائية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمساعدته على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

ويستفيد من المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة، 250 ألف شخص في لبنان، ويتم توزيعها على المستحقين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتجسد هذه المساعدات العاجلة للشعب اللبناني النهج الراسخ لدولة الإمارات، وحرص قيادتها منذ فجر التأسيس على تقديم الدعم غير المحدود للأشقاء العرب، انطلاقاً من ثوابتها الإنسانية ومسؤوليتها القومية. وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني الشقيق يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، وتسخير الإمكانات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الظروف المختلفة. 

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وقال معاليه، إن الدعم الجديد المقدم للأشقاء في لبنان عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يشكل استمراراً لمواقف دولة الإمارات الخيرة وسعيها لإطلاق المبادرات الهادفة إلى مساندة الشعوب العربية التي تواجه أزمات وتحديات إنسانية ومعيشية، مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في بذل الجهود وتطوير برامجها وأدواتها وشراكاتها لتنفيذ رؤى قيادة الإمارات في مد يد العون إلى جميع الأشقاء.

وكان الإمارات قد أطلقت أوائل أكتوبر الجاري، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق على مستوى الدولة، بعنوان «الإمارات معك يا لبنان» تستمر حتى يوم الاثنين 21 أكتوبر، ويشارك فيها المجتمع، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والخاصة.

المصدر: وام
لبنان
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن راشد
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