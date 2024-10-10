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علوم الدار

شرطة أبوظبي تُطلع وفد «الإمارات للفضاء» على إنجازاتها

شعار شرطة أبوظبي
10 أكتوبر 2024 13:25

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من وكالة الإمارات للفضاء على أفضل الممارسات التطويرية العالمية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

والتقى العقيد عمران راشد الشامسي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر بقطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي بالوفد الزائر برئاسة السيد فاضل محمد رحمة الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل بوكالة الإمارات للفضاء.

وجرى بحث تعزيز التعاون بين الجهتين وإجراء مقارنة معيارية وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الصلة برفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة وتطبيق استمرارية الأعمال وفقاً للممارسات  المتطورة دولياً.

 وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة في مجال إدارة المخاطر والعمليات المؤسسية وآليات تحسين العمليات و متابعة كفاءتها التشغيلية.


وتجول الوفد في إدارة الحوكمة والمخاطر وأطلع على استرتيجيات تصميم العمليات وآليات تحسينها و متابعة الكفاءة التشغيلية.

وأشاد الوفد بإنجازات شرطة أبوظبي واهتمامها بمواكبة أفضل المعايير العالمية وتحقيقها مؤشرات تطويرية ريادية في مجالات العمل الشرطي والأمني.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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