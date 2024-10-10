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علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تشارك في "آيروس 2024"

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تشارك في "آيروس 2024"
10 أكتوبر 2024 14:09

تشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية "آيروس 2024"، الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري ، لتسليط الضوء على الحلول التي توصلت إليها في مجال علم الروبوتات أمام زوار المؤتمر.

وتستقطب الجامعة أبرز الخبراء العالميين ليقودوا جهودها في علم الروبوتات والبحوث، حيث انضم إليها البروفيسور يوشيهيكو ناكامورا، وهو اسم لامع عالمياً في مجال الروبوتات، بصفته رئيساً لقسم علم الروبوتات وأستاذا محاضرا فيه، والبروفيسور سامي حدادين كنائب رئيس الجامعة للأبحاث وأستاذ علم الروبوتات.

ويقدم البروفيسور ناكامورا خلال مشاركته في "آيروس 2024" محاضرة حول تجسيد الذكاء الاصطناعي ودراسات الأنظمة الحيوية وعلوم الأعصاب.. فيما يشارك البروفيسور حدادين في جلسة تفاعلية حول أسس التحكّم التفاعلي بالروبوتات من خلال الطرق القائمة على الطاقة والتعلّم التفاعلي.

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الجامعة تستقطب أفضل وألمع الخبراء في العالم، ويعزز انضمام البروفيسور سامي حدادين والبروفيسور يوشيهيكو ناكامورا إلى الجامعة، مهمتها نحو ريادة بحوث الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة.

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ويستعرض جناح الجامعة في "آيروس 2024" العديد من الابتكار المتطورة ومنها الروبوت "دوغ بوت" الذي يمكن استخدامه لتفتيش أماكن العمل، ومساعدة الشرطة على القيام بدوريات في الأحياء، واستطلاع المواقع الزراعية.

ويعتمد هذا الروبوت على نموذج متعدد الوسائط تم تطويره في الجامعة، بحيث يجمع بين مؤهلات نظرية ونصية وصوتية تجعله قادراً على التقاط الكلام والصور وفهمها والاستجابة للصّوت.

كما سيتم استعراض مشروع المركز التفاعلي للتحكم بالروبوتات الذي يمكن استخدامه لمراقبة البيئات الصناعية، ومساعدة العمّال، ودعم أعمال المراقبة، إضافة إلى تسليط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تحمل اسم "فوودوو"، والتي يمكنها تصميم صورة ثلاثية الأبعاد لرأس أفاتار للشخص عبر التقاط صورة واحدة له فقط.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
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