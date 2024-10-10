الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كلية ليوا تحتفل بتخريج 582 خريج وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين

كلية ليوا تحتفل بتخريج 582 خريج وخريجة بفرعيها في أبوظبي والعين
10 أكتوبر 2024 14:18

احتفلت كلية ليوا بتخريج دفعة العام 24/23 بفرعيها في أبوظبي والعين وضمت 582 خريج وخريجة وحصل منهم 18 خريج وخريجة على درجة الإمتياز مع مرتبة الشرف وبلغ عدد المواطنين الخريجين 375 خريج وخريجة، وتوزعت أعداد الخريجين والخريجات على تخصصات الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، والإعلام، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات.


وقد شهدت تخصصات الهندسة الميكانيكية والصناعية بالإضافة إلى تخصص الرعاية التنفسية تخريج أول دفعة لها من كلية ليوا. وأقيم الحفل في المسرح الوطني في أبوظبي بحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس أمناء كلية ليوا والبروفيسور محمد ضياف رئيس الكلية والبروفيسور هاني القاضي نائب رئيس الكلية للشؤون الأكاديمية وعمداء الكليات والهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكلية.


وفي بداية الحفل أكد البروفيسور محمد ضياف رئيس الكلية على أهمية هذه المناسبة التي تحتفي بها الكلية لتخريج دفعة من الكوادر المختصين الذين ينضمون إلى سفراء الكلية من الخريجين والخريجات ليلتحقوا بسوق العمل في القطاعات التنموية المتخصصة في الدولة. 


وقال البروفيسور ضياف: إن مسيرة الكلية شهدت تطوراً وتحديثاً في جميع برامجها الأكاديمية والتطبيقية بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في الإرتقاء بمسيرة التعليم وتوفير البيئة التعليمية المحفزة للطلاب على الإبداع والإبتكار والريادة في مختلف التخصصات ذات الأولوية الحيوية للتنمية الوطنية، ومن هنا فإن أجندة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية تتضمن قائمة واسعة من التخصصات في الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، والإعلام، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة لمواكبة العصر واستشراف المستقبل. 


وأضاف البروفيسور ضياف أن الكلية شهدت في العام الدراسي الماضي، خطوات كبيرة في تعزيز برامجها الأكاديمية ومرافقها الحيوية وتجربة الطلاب الشاملة. كما شهدت مرافق الكلية تحديثات كبيرة، حيث تم تحديث المختبرات ومراكز الأبحاث، لا سيما في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الصحية. وقد أتاحت هذه التحسينات للطلاب المشاركة في التجارب العملية. بالإضافة إلى ذلك، تم إثراء تجربة الطلاب من خلال تطوير مساحات التعلم الحديثة، وزيادة الموارد الرقمية، وتحسين المرافق الترفيهية. وركزت الكلية أيضًا على خلق بيئة حرم جامعي داعمة من خلال تعزيز الخدمات الطلابية، بدءًا من الإرشاد الأكاديمي وحتى دعم الصحة الذهنية، مما يعزز سمعتها كمؤسسة تعليمية ذات تفكير تقدمي.


 

أخبار ذات صلة
2500 تذكرة للعين في كأس القارات أمام الأهلي
انطلاق فعاليات معرض الجامعات في مدارس الإمارات الوطنية بالعين


ومن جانبه أكد الطالب محمد الكندي في كلمته بالنيابة عن الطلبة الخريجين على جهود الأساتذة الحثيثة في كلية ليوا من أجل إعادة تأهيل واكتشاف قدراتهم العلمية والعملية، وتوجيهها نحو العلوم والمعارف الحديثة لتكونَ لديهم القدرةَ على مواجهة تحديات العصر والبقاء بين الأمم المتحضرة والرامية لإسعاد شعوبها. 

وفي ختام الحفل، قام الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس أمناء كلية ليوا بتسليم شهادات التخرج للخريجين والخريجات متمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية مؤكداً على أهمية الاستمرار في التعلم والتفاعل مع ما يشهده العصر من تطورات وتغيرات متسارعة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كلية ليوا
العين
آخر الأخبار
860 لاعباً في بطولة العالم لرواد المبارزة بدبي
الرياضة
860 لاعباً في بطولة العالم لرواد المبارزة بدبي
اليوم 15:30
الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب
الأخبار العالمية
الكورية الجنوبية هان كانج تفوز بنوبل في الأدب
اليوم 15:27
صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
علوم الدار
صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
اليوم 15:18
برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد «ليوا للتمور» ينطلق غداً بدورته الـ 3
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان ومزاد «ليوا للتمور» ينطلق غداً بدورته الـ 3
اليوم 15:09
«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»
الرياضة
«قلب دفاع» سان جيرمان غاضب من «المدير الفني»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©