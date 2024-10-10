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علوم الدار

الأرصاد: منخفض جوي جنوب بحر العرب

الأرصاد: منخفض جوي جنوب بحر العرب
10 أكتوبر 2024 14:22

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
أكد المركز الوطني للأرصاد وجود منخفض جوي جنوب بحر العرب عند السواحل الهندية الغربية، وذلك وفقاً لما أشارت إليه خرائط الطقس، ومن المتوقع تعمقه إلى منخفض مداري يتحرك باتجاه وسط بحر العرب يومي 14 و15 أكتوبر.علماً أنه تزداد دقة المعلومات عن شدة الحالة ومسارها بعد تكونها، وقال المركز الوطني للأرصاد إن هناك مسارين محتملين للمنخفض المداري المتوقع: «الأول» في اتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب، ثم باتجاه السواحل العمانية الوسطى.
أما الاحتمال «الثاني»، وفقاً للمركز فيتجه المنخفض المداري في اتجاه غرب جنوب غرب إلى وسط بحر العرب ثم باتجاة سقطرى، والحالات المدارية تحدث فيها تغيرات كثيرة وسريعة ومفاجأة، لذا يقوم المركز بمراقبة الوضع بشكل دائم، وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.
ووفقاً لتقرير السمات المناخية عن شهر أكتوبر الذي يصدره المركز الوطني للأرصاد يعتبر شهر أكتوبر من أشهر الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.
كما أن المنخفض الهند الموسمي يتراجع تدريجياً، خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر، ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق، أو من الغرب تزداد كميات السحب، وتتكون السحب، خاصة المناطق الشرقية من الدولة مع احتمال سقوط أمطار.

 

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