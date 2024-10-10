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«الموارد البشرية والتوطين» تطلق خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس»

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي خلال «جيتكس»
10 أكتوبر 2024 14:46

تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة، ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها الرائدة في تبني الحلول الرقمية، والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، وتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها، في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي. وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي، الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة، من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم، والعاملين فيها، ما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، إضافة إلى تمكين العمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.

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كما تعرض الوزارة، «نموذج محاكاة سوق العمل»، و«مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص» (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، و«مشروع الاعتماد الآلي». وتتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على «مشروع التفويض الإلكتروني»، وعلى خدمات «باقة العمل»، باعتبارها واحدة من أهم مخرجات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز الخدمات»، فيما تعرض الشاشات التفاعلية للوزارة «مرصد سوق العمل». يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها، من مركز بيانات الوزارة الرئيسي إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (FEDnet)، توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الرقمية الآمنة.
كما تواصل الوزارة خدمة عملائها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق واتس آب، إضافة إلى التطبيق الخاص ببرنامج «نافس» والذي ساهم في تحقيق طفرة حقيقية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

المصدر: وام
الموارد البشرية والتوطين
التحول الرقمي
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