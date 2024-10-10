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علوم الدار

"تنمية المجتمع" تكشف عن السياسة المحدثة للعمل التطوعي

"تنمية المجتمع" تكشف عن السياسة المحدثة للعمل التطوعي
10 أكتوبر 2024 14:52

‏كشفت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن السياسة المحدثة للعمل التطوعي والتي تأتي في إطار جهودها لتحفيز وتشجيع العمل التطوعي ليكون أكثر شمولاً وكفاءة تتماشى مع المعايير المهنية وتحافظ على الموروث الثقافي.

تتضمن "السياسة المحدثة" إجراءات مبسطة وزيادة المرونة للمتطوعين المسجلين من خلال منصة "متطوعين الإمارات" وتشمل الإجراءات الجديدة إرشادات واضحة حول أدوار ومسؤوليات المتطوعين، وزيادة الشفافية عبر تسجيل ساعات التطوع في الوقت المناسب سعياً لأن تكون الجهود التطوعية أكثر فعالية، وضمن معايير مهنية ثابتة.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة إنه تم تحديث السياسة لزيادة المشاركة التطوعية في مختلف القطاعات وتعزيز روح المشاركة المجتمعية ما يضمن نهجًا أكثر توحيدًا للمشاركة المجتمعية.

كانت الدائرة قد أعلنت عن منجزات العمل التطوعي في إمارة أبوظبي خلال العام 2023 والذي شهد تسجيل 873,787 ساعة تطوعية بزيادة 63% مقارنة بالعام السابق ما يبرز التأثير المتزايد للمشاركة المجتمعية.

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تحديث سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي لتعزيز المشاركة المجتمعية

وتلعب هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" دوراً هاماً في دعم البيئة التطوعية من خلال نشر ثقافة التطوع وتطوير برامج تلبي احتياجات المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

من جانبها ، قالت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة "معاً" إن هذه السياسة من شأنها تعزيز جهودنا لتوفير فرص تطوع مؤثرة تعالج الأولويات الاجتماعية ما يساهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل عام من خلال تمكين المتطوعين وأضافت أن الدائرة لا تعالج التحديات الاجتماعية الملحة فقط بل نقوي أيضًا نسيج المجتمع.

وتقوم مؤسسة الإمارات بدور حيوي داعم للدائرة والبيئة التطوعية في إمارة أبوظبي عبر تشجيع التطوع وتمكين المتطوعين من الحصول على فرص التطوع عبر منصة Volunteers.ae .

بدوره، أكد  أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أن السياسة المحدثة تسهم في تسهيل رحلة العمل التطوعي وضمان المشاركة المجتمعية الفعّالة والهادفة ودعم روح العمل التطوعي و تعزيز الثقافة التطوعية وترسيخ أسس مجتمع أكثر تفاعلا والتزاما بالحفاظ على تراثنا الثقافي .

المصدر: وام
العمل التطوعي
تنمية المجتمع
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