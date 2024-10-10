صقر غباش يترأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 214 للمجلس الحاكم، التي ستعقد في مقر الاتحاد بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة قرابة 700 برلماني، وتناقش موضوع «تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاماً».

وسيشارك غباش، في المؤتمر السابع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2024م، في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف، بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد لمناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة في فلسطين ولبنان.

ويضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وسعادة كل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، ومروان عبيـد المهيري، وميرة سلطـان السويدي، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة.

وسيشارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، ممثل المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة المالية للاتحاد التي ستعقد يومي 11و12 أكتوبر الجاري وتناقش اعتماد الميزانية للاتحاد وتعديلات النظام الأساسي.

وستناقش الجمعية العامة طلبات إدراج البنود الطارئة، واعتماد تقارير اللجان الدائمة، والنظر في التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد وقواعده، فضلا عن المساءلة بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد والمقررات الأخرى.

ومن المقرر أن يطلع المجلس الحاكم على أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة تعديلات النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، مع الموافقة على التعديلات المقترحة، إضافة إلى اعتماد الموازنة الموحدة للعام 2025م.

ويشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد، في اجتماعات اللجان الدائمة، حيث ستناقش لجنة الأمن والسلم الدوليين، مشروع قرار «دور البرلمانات في المضي قدما في حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية»، فيما ستناقش لجنة التنمية المستدامة مشروع قرار بشأن الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة، كما ستناقش لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان مشروع قرار أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وستناقش لجنة شؤون الأمم المتحدة، تفعيل دور البرلمانات في المصادقة على قرارات الأمم المتحدة.

وحسب جدول الأعمال سيشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماعات المنتديات والأجهزة الأخرى، حيث سيناقش منتدى النساء البرلمانيات الإسهام في أعمال الجمعية العامة 149 من منظور جندري، فيما سيناقش منتدى الشباب البرلمانيين الإسهام في أعمال الجمعية العامة من منظور الشباب.

بدوره يشارك سعادة الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، في اجتماع جمعية الأمناء العامين التي ستعقد على هامش اجتماعات الاتحاد.