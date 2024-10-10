حمدان بن محمد: فخور ببلدي وقيادتي ونموذج وطني الذي يحمل الخير للجميع

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن فخره بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وبنموذج الإمارات الذي يحمل الخير للجميع.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال لقائي مع مجموعة من المسؤولين من 31 دولة .. وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولي قطاعات تخصصية في بلادهم .. جاءوا لدولة الإمارات بهدف الاستفادة من تجربتها .. ونقل خبراتها .. وتبادل المعرفة مع مسؤوليها.. والاستفادة من الخبرات التخصصية في برنامج محمد بن راشد للقيادات مع برنامجنا الحكومي الاتحادي للتبادل المعرفي مع بقية دول العالم … الوفد الدولي سيزور 10 قطاعات اقتصادية حيوية .. وسيلتقي مع 25 وزير ومسؤول .. و20 خبير تخصصي إماراتي وعالمي .. وسيوقع 15 اتفاقية دولية نبني من خلالها جسور جديدة أساسها المعرفة والخير لكافة الشعوب».

وأضاف سموه: «تجربة الإمارات التنموية فريدة .. ونموذجها القيادي ملهم .. ومسيرة تطورها غنية بالخبرات والتجارب التي يمكن أن تختصر عقوداً من الزمن على العديد من الشعوب .. فخور ببلدي.. وقيادتي.. ونموذج وطني الذي يحمل الخير للجميع».