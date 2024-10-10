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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيجي باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فيجي باليوم الوطني لبلاده
10 أكتوبر 2024 18:32

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة ويليام كاتونيفير رئيس جمهورية فيجي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي سيتيفيني رابوكا رئيس وزراء جمهورية فيجي.

المصدر: وام
فيجي
منصور بن زايد
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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