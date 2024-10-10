احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والجزر الأول عند الساعة 31: 02.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 05:34، والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.