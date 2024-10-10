انطلاق حملة «رف يا علم.. وافخر بلونك» في العين

العين (وام)

أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية للمحافظة على سلامة علم الدولة، تحت شعار«رف يا علم وافخر بلونك»، ابتداء من الأول وحتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك استعداداً لاحتفال الدولة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر.

وقالت فاطمة الشامسي، رئيس قسم التواصل المجتمعي ببلدية مدينة العين، إن الحملة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة علم الدولة المرفوع فوق المباني والمنازل بجميع مناطق مدينة العين واستبدال التآلف من الأعلام، بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل دائرة المعرفة والتعليم وشرطة أبوظبي وجهات من القطاع الخاص.