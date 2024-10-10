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علوم الدار

«التحول الأخضر» محور منتدى في أبوظبي

«التحول الأخضر» محور منتدى في أبوظبي
11 أكتوبر 2024 01:11

أبوظبي (وام)

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بحث المنتدى الأول للتحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي أمس الأول في أبوظبي، مجموعة موضوعات رئيسة، بما في ذلك التطورات في مجال الطاقة المتجددة، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير سوق الهيدروجين المتجدد، وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أتيحت للمشاركين فرصة التفاعل مع دراسات حالة ونماذج ناجحة من كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ما أبرز النهج الفعّال لتحقيق الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.
يأتي انعقاد المنتدى ضمن إطار مشروع التعاون من أجل التحول الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد هذا الحدث بداية لمبادرة تعاونية طويلة الأمد تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية المشتركة بين المنطقتين.
ومن المقرر، أن يعقد المنتدى سنوياً في عاصمة مختلفة من دول مجلس التعاون، بهدف تعزيز وتوسيع نطاق الحوار حول التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

الاتحاد الأوروبي
دول التعاون الخليجي
الإمارات
الطاقة المتجددة
خفض انبعاثات الكربون
الانبعاثات الكربونية
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