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علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية

ذياب بن محمد بن زايد خلال المنتدى (من المصدر)
11 أكتوبر 2024 01:16

أبوظبي (وام)
شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، وأشاد بدور المنتدى في إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وثمَّن سموّه جهود دولة الإمارات في طرح حلول فعّالة في هذا المجال، مؤكِّداً دور المنتدى في دعم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وأهميته في ترسيخ النهج المجتمعي ودور الأسرة في معالجة قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة.

الشيخة فاطمة
الصحة النفسية
ذياب بن محمد بن زايد
الإمارات
الأمومة والطفولة
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