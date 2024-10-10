ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية

أبوظبي (وام)

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، وأشاد بدور المنتدى في إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمَّن سموّه جهود دولة الإمارات في طرح حلول فعّالة في هذا المجال، مؤكِّداً دور المنتدى في دعم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وأهميته في ترسيخ النهج المجتمعي ودور الأسرة في معالجة قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة.