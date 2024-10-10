حمدان بن زايد: التعليم يتصدر أجندة أولويات القيادة

أبوظبي (وام)

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، الإنجاز الأكاديمي العالمي الذي حققته الجامعة بتصنيفها ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم حسب نتائج تصنيف التايمز العالمي لعام 2025.

وأكد سموه أن التعليم يتصدر أجندة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ يحرص سموه على رعاية هذا القطاع الحيوي وتوفير الإمكانات والموارد التي تعزز الاستثمار في قطاع التعليم، وبناء الإنسان باعتباره استثماراً في مستقبل الوطن وريادته وتميّزه، ومن هنا تأتي قيمة هذا الإنجاز العالمي لتلك المؤسسة الوطنية المرموقة في قطاع التعليم العالي، مجسدة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تصدر مؤشرات التنافسية الدولية في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم العالي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أن تزامن هذا الإنجاز الذي سجلته جامعة أبوظبي مع احتفالها بمرور عشرين عاماً على انطلاق مسيرتها إنما يجسد المكانة العالمية المرموقة لهذه المؤسسة الوطنية، التي جعلت من التميز خيارها الاستراتيجي منذ انطلاق مسيرتها في العام 2003، ومنذ ذلك الوقت والجامعة تسجل منجزات أكاديمية رائدة في التعليم والبحث العلمي واستشراف مستقبل التنمية الوطنية، واضعة نصب عينيها توجيهات القيادة الرشيدة في بناء الكوادر الوطنية المتخصصة المعتزة بهويتها، والفخورة بإرثها الحضاري، والمتطلعة دائماً لمواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده العالم من تطورات تقنية وإبداعية وابتكارية في جميع المجالات.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن تقديره لجهود أسرة الجامعة من أعضاء مجلس الأمناء والقيادات الأكاديمية والإدارية والطلبة والخريجين، والشركاء الاستراتيجيين، ودورهم البارز في تحقيق هذا الإنجاز الأكاديمي العالمي لتلك المؤسسة الوطنية التي لم تتجاوز مسيرتها 20 عاماً، وعلى الرغم من ذلك نجحت في خوض غمار التحدي إلى جانب مؤسسات أكاديمية عريقة في مختلف أنحاء العالم.

ووجه سموه أسرة الجامعة بمضاعفة الجهد للحفاظ على هذه المكانة، ومواصلة جودة الأداء المتميز في جميع مراحل العمل في الجامعة، بما يدفع ببيئة التعلم بها إلى مصاف الجامعات والمراكز البحثية المرموقة في العالم.



إنجاز أكاديمي

من جانبه، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أهمية هذا الإنجاز الأكاديمي الذي تتضاعف قيمته مع احتفالات الجامعة بمرور «عقدين من التميز» على انطلاق مسيرتها كمؤسسة وطنية تساهم في ارتقاء منظومة التعليم العالي في الدولة والمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ورؤية سموه الاستشرافية للجامعة جعلت منها أيقونة للتميّز على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، وبتوجيهات سموه تحول حلم إنشاء هذه الجامعة إلى حقيقة نفاخر بها على أرض الواقع وبرسالتها في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة متسلحة بالعلم والمعرفة وفق أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية التي تأخذ بها الجامعات العالمية المرموقة.

وأشار ابن حرمل إلى أن الجامعة حلت ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم بعدما جاءت في المركز الـ191 عالمياً متقدمة 60 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، وجاءت في المركز الـ13 عالمياً لمؤشر النظرة الدولية، مواصلة أداءها المتميز ضمن مختلف فئات التصنيف، حيث سجلت الجامعة مؤخراً المركز الـ8 عالمياً لأفضل الجامعات الصغيرة في العالم، والمركز الـ60 عالمياً للجامعات الأقل من 50 عاماً.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: إن هذا الإنجاز الأكاديمي الذي سجلته جامعة أبوظبي وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2025 يضاعف من مسؤوليات الجامعة في مواصلة مسيرة التميز وتوفير بيئة تعليم تزخر بالتنوع، وترسخ التسامح، وتستشرف المستقبل وتمد جسوراً للتواصل الحضاري بين مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف شعوب العالم مؤكدة التزامها الراسخ بتميّز وجودة الأداء في التدريس والبحث العلمي وابتكار حلول لمواجهة تحديات الحاضر ورسم خريطة مشرقة للمستقبل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل وسام فخر ليس لجامعة أبوظبي فحسب وإنما لمسيرة التعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة، خاصة بالنظر إلى أن مسيرة جامعة أبوظبي لم تتجاوز عقدين من الزمن وعلى الرغم من ذلك نجحت في خوض غمار هذا التحدي إلى جانب مئات الجامعات العالمية المرموقة التي تتجاوز مسيرتها قروناً من الزمن.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة أبوظبي معتمدة من «مفوضية الاعتماد الأكاديمي» بدولة الإمارات، وهيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأميركية.



اعتماد مزدوج

وتحظى كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي باعتماد اثنتين من أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية للأعمال والإدارة، وهما «جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال» (AACSB) و«إكويس» (EQUIS)، وأصبحت الكلية ضمن 2% من كليات الأعمال في العالم التي تحظى بهذا الاعتماد المزدوج.

وعلى صعيد البرامج الأكاديمية، حصلت العديد من برامج كلية الهندسة بجامعة أبوظبي على اعتماد دولي من «مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا (ABET)»، بينما نال «بكالوريوس العمارة» الاعتماد من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA).

واعتُمد «البكالوريوس في الصحة العامة» من قبل «وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة» (APHEA)، وجاءت جامعة أبوظبي أخيراً في المرتبة الـ14 عالمياً ضمن قائمة أعلى الجامعات العالمية نسبة في أعداد الطلبة الدوليين، وضمن أفضل 101-125 مؤسسة أكاديمية عالمياً والأول محلياً للأعمال والاقتصاد في جامعة أبوظبي، وذلك وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية حسب الموضوع، مجسدة مكانة رائدة تعكس الإنجازات المميزة لجامعة أبوظبي في مجال التعليم والبحث العلمي والتميز الأكاديمي.