الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية» تعلن فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

«الشارقة الخيرية» تعلن فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»
11 أكتوبر 2024 01:11

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إصابة جنديين من «اليونيفيل» برصاص إسرائيلي
الإمارات.. مواقف ناصعة في دعم الشعب اللبناني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم الإنساني لمتضرري الأحداث الجارية التي يمر بها لبنان الشقيق، بدأت إمارة الشارقة آلية العمل التنفيذية لدعم حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي انطلقت منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته بمشاركة العديد من الجهات الخيرية في الدولة، للمساعدة على تجميع حزم الإغاثة للمتضررين.
وتتيح جمعية الشارقة الخيرية التطوع للمشاركة في تعبئة حزم الإغاثة المقرر القيام بها السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر بمركز إكسبو الشارقة، إذ يتم تسجيل الراغبين في المشاركة عبر منصة مركز الشارقة للتطوع للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء، لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها.
وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة لبنان ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية من إمارة الشارقة وكافة المدن التابعة لها لمتضرري الأزمة بتعاون من شركاء القطاعين الحكومي والخاص وسائر المؤسسات.

حملة الإمارات معك يا لبنان
عبدالله سلطان بن خادم
لبنان
الإمارات ولبنان
أزمة لبنان
رئيس الدولة
الأزمة اللبنانية
الإمارات
محمد بن زايد
الشارقة الخيرية
جمعية الشارقة الخيرية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يحاصر 3 مستشفيات في شمال غزة ويطالب بإخلائها
11 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها
11 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي قبول إيقاف النار مع روسيا
11 أكتوبر 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
700 عراقي يعودون من مخيّم «الهول» في سوريا إلى بلادهم
11 أكتوبر 2024
أضرار جراء الإعصار ميلتون في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعصار «ميلتون» يخلّف دماراً واسعاً في فلوريدا
11 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©