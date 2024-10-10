«الشارقة الخيرية» تعلن فتح باب التبرع لحملة «الإمارات معك يا لبنان»

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم الإنساني لمتضرري الأحداث الجارية التي يمر بها لبنان الشقيق، بدأت إمارة الشارقة آلية العمل التنفيذية لدعم حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي انطلقت منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته بمشاركة العديد من الجهات الخيرية في الدولة، للمساعدة على تجميع حزم الإغاثة للمتضررين.

وتتيح جمعية الشارقة الخيرية التطوع للمشاركة في تعبئة حزم الإغاثة المقرر القيام بها السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر بمركز إكسبو الشارقة، إذ يتم تسجيل الراغبين في المشاركة عبر منصة مركز الشارقة للتطوع للمساهمة في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير كل متطلبات الغذاء والدواء، لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها.

وأفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة لبنان ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية من إمارة الشارقة وكافة المدن التابعة لها لمتضرري الأزمة بتعاون من شركاء القطاعين الحكومي والخاص وسائر المؤسسات.