رئيس البرلمان العربي لـ«الاتحاد»: حملة «الإمارات معك يا لبنان» توجه نبيل وطيب الأثر

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن الاستجابة العاجلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للبنان، وإطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان»، وتقديم حزمة مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار، تعكس القيادة الحكيمة لسموه واستشعاره للمسؤولية تجاه الدول الشقيقة.

ووصف الاستجابة للأوضاع الصعبة في لبنان بطريقة عاجلة، بأنها توجه نبيل وطيب الأثر، ومن شأنها أن تكون حافزاً للكثير من الدول الأخرى لتقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان في هذه المرحلة الصعبة.

وقال العسومي: «إن الإمارات رائدة في العمل الإنساني، وتقدم المساعدة الفورية للأشقاء، انطلاقاً من قيم التضامن العربي التي تعتمدها القيادة الحكيمة، وإن حملة (الإمارات معك يا لبنان)، انعكاس واضح لسياسة الدولة الثابتة في تقديم الدعم للأشقاء العرب في أوقات الأزمات، وأن تخصيص 100 مليون دولار يبرهن على التزامها بدعم الشعوب في الظروف الصعبة، خاصة الشعب اللبناني الشقيق الذي يمر بأزمات معقدة، سياسية واقتصادية».

وأضاف: «ندرك جميعاً أنه في وقت الحروب والشدائد تشتد الحاجة إلى الدعم والمؤازرة بين الدول العربية الشقيقة وبعضها، وفي ظل الضغط الذي يتعرض له القطاع الطبي والمدنيون في لبنان، فإن المساعدات الإماراتية تساهم في توفير الدعم للنازحين اللبنانيين، كما ستساعد الأطقم الطبية والمنظمات الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الخدمات في ظل ما يتسبب فيه الهجوم الإسرائيلي من ضحايا ومصابين».

وأكد أن الإمارات معطاءة منذ الأزل بقياداتها الكريمة التي تسارع لتقديم الدعم والمساندة ومد يد العون للمحتاجين خلال الأزمات والكوارث، وهو ما يتجسد مع هذه الحملة، ومع مختلف حملات الإغاثة التي شاركت بها دولة الإمارات في أنحاء العالم، وليس في المنطقة العربية وحدها.

وأضاف معاليه: «إن القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما زالت حية في مجتمع الإمارات، وإن حملة (الإمارات معك يا لبنان)، تمثل استمراراً لتلك القيم وتعبيراً عملياً عن الإرث الإنساني الذي ترسخه الإمارات دائماً، وتواصل مسيرتها في دعم الشعوب المحتاجة بتوجيهات قيادتها الرشيدة».

وأوضح أن العلاقات الإماراتية - اللبنانية تاريخية ومتينة، والدعم الإماراتي للبنان يمتد لعقود، وأن الإمارات تقف دائماً بجانب لبنان في أوقات الرخاء والشدة على حد سواء، وأن حملة «الإمارات معك يا لبنان» ستزيد من متانة العلاقات بين البلدين وتزيدها قوة وعمقاً.