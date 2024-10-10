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علوم الدار

«أوقاف أبوظبي»: التزام إماراتي ثابت بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة

عبدالحميد سعيد
11 أكتوبر 2024 01:11

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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أكد معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في أبوظبي، أهمية الدعم الذي تقدمه الإمارات للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. 
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات تقف بجانب الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة، حيث تأتي المساعدات الإنسانية تعبيراً صادقاً عن روابط الأخوة التي تربط الشعبين. نأمل أن تساهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة».
وأضاف معاليه: «إن تقديم الدعم يأتي في إطار الالتزام الثابت للإمارات في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الحاجة، وتقديم يد العون لتخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم».
وتابع معاليه: «إن التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ما يعزز من قدرة لبنان على تجاوز المحنة التي يمر بها.
وشدد على أن الإمارات، بقيادتها الحكيمة، ستظل دائماً داعماً رئيساً للأشقاء في لبنان، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة التي يواجهونها».

أبوظبي
أوقاف أبوظبي
حملة الإمارات معك يا لبنان
عبدالحميد سعيد
لبنان
الإمارات ولبنان
أزمة لبنان
رئيس الدولة
الأزمة اللبنانية
الإمارات
محمد بن زايد
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