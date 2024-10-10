محللان لبنانيان لـ«الاتحاد»: الدعم الإماراتي في توقيت مهم للغاية

أحمد مراد (بيروت، القاهرة)

ثمن محللان لبنانيان الحملة الإغاثية، التي أطلقتها الإمارات، لدعم لبنان باسم «الإمارات معك يا لبنان»، واعتبراها تجسيداً حقيقياً للدور الإماراتي الرائد في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، واستجابة عاجلة وسريعة للأزمة الإنسانية التي يُعاني منها لبنان جراء تفاقم تداعيات التصعيد العسكري في مناطق الجنوب مع تزايد أعداد النازحين والمشردين.

وأوضح يوسف دياب، كاتب ومحلل سياسي، أن مبادرة «الإمارات معك يا لبنان» تُعد تجسيداً حقيقياً للدور الرائد والفاعل الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية لمنع تزايد التصعيد على الساحة اللبنانية، وتفادي انزلاق الأوضاع الخطيرة التي تُشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الحملة الإغاثية التي أطلقتها الإمارات لدعم لبنان وشعبه تأتي في توقيت مهم للغاية، لا سيما مع تزايد التصعيد العسكري الحاصل في الجنوب اللبناني، ونزوح وتشريد أكثر من مليون لبناني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى معاناة ملايين اللبنانيين من أزمة إنسانية حادة جراء تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، ما تسبب في أوضاع معيشية واجتماعية مؤسفة، وسط تحذيرات دولية وأممية من تنامي تداعيات الأزمة الإنسانية في لبنان خلال الفترة المقبلة.

وقال: «إن المبادرة الإغاثية الإماراتية ليست بالأمر الغريب على الإمارات ورئيسها، إذ إنها تُشكل امتداداً تاريخياً لإرث إنساني توارثته قيادات الإمارات، جيلاً من بعد جيل، وقد أرسى دعائمه الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فعلى مدى أكثر من 50 عاماً ضربت الإمارات أروع الأمثله في دعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء في أوقات الأزمات والصراعات والكوارث».

وأشار إلى أن الشعب اللبناني يحمل محبة عظيمة وتقديراً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، ومن هنا يأتي الحرص على تعميق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على أن المبادرة الإماراتية ستظل راسخة في أذهان اللبنانيين الذين ينظرون إلى الإمارات باعتبارها طوق نجاة يخفف عنهم تداعيات الأزمة الإنسانية خاصة في ظل الظروف الحرجة الراهنة.

وأضاف، أن الإمارات سيكون لها دور مهم ومؤثر وفاعل في دعم الشعب اللبناني في مرحلة ما بعد التصعيد العسكري الحاصل في الجنوب اللبناني، مثلما وقفت الإمارات إلى جوار الشعب اللبناني في ذروة الأزمة الطاحنة التي عانى منها خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس رؤية دولة الإمارات الإنسانية وحرصها على التمسك بمبادئ الأخوة الإنسانية في تقديم العون والإغاثة للمحتاج في وقت الأزمات.

واعتبرت، ميساء عبد الخالق، كاتبة ومحللة، أن الحملة الإغاثية التي أطلقتها الإمارات لدعم الشعب اللبناني تأتي استجابة عاجلة وسريعة للأزمة الإنسانية التي يُعاني منها لبنان جراء تفاقم تداعيات التصعيد العسكري في مناطق الجنوب مع تزايد أعداد النازحين والمشردين.

وقالت: «إن الإمارات دائماً تحرص على الوقوف إلى جوار لبنان ودعمه ومساندته، وهو ما ظهر جلياً في الأيام الأخيرة، بعدما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى لبنان، ما يُجسد إيمان دولة الإمارات بمبادئ الأخوة الإنسانية، والتزامها بقيم التضامن بين الأشقاء والأصدقاء».

وأشادت بجهود الإمارات الرامية لتقديم جميع أشكال الدعم للبنان وشعبه بهدف تخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة لملايين اللبنانيين، إضافة إلى دورها المحوري الداعم لوحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه.

وأضافت، أن الإمارات لا تكتفي بالدور الإنساني الداعم للشعب اللبناني، حيث تؤدي دوراً مهماً داخل أروقة المنظمات الأممية والدولية لحشد وتكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف تصاعد القتال، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية.