متطوعون: جاهزون للمشاركة في حملة «الإمارات معك يا لبنان»

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد عدد من المتطوعين استعدادهم وجاهزيتهم للمشاركة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني، في إطار حملة «الإمارات معك يا لبنان» التي تنطلق في إمارة دبي غداً السبت، والأحد في إمارة أبوظبي، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ويتوقع أن يشارك في الحملة الآلاف من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة، ممن يهبون دوماً لتقديم العون والمساعدة لأشقائهم في مختلف الدول.

وتتم مشاركة المتطوعين في الحملة، بالتنسيق مع منصة متطوعين التابعة لمؤسسة الإمارات، إضافةً إلى المنصات التطوعية الأخرى بمختلف إمارات الدولة.

ويأتي تنظيم حملة جمع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ومجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني.

ووجهت أمس منصة «متطوعين. الإمارات» عبر موقعها الإلكتروني دعوة للمتطوعين للتسجيل لديها للمساهمة في تعبئة الحزم، مبينة أنه يمكن اختيار التوقيت الذي يفضل المتطوع المشاركة فيه، على أن يتم التسجيل بحد أقصى اليوم الجمعة 11 أكتوبر، مؤكدة ضرورة تأكد المتطوع من أن وثائقه مُحدثة على المنصة الوطنية للتطوع.

وتُعبِّر «الإمارات معك يا لبنان» عن جوهر المجتمع الإماراتي المتنوع وهويته الإنسانية الخالدة في التعاضد والتضافر لإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، والجرحى والمصابين.



تضامن

وقالت فتحية النظاري، المتطوعة الأولى في دولة الإمارات، «كلنا حماس للمشاركة والإسهام في الحملة الإنسانية (الإمارات معك يا لبنان)، التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تُعبِّر عن تضامن المجتمع الإماراتي بأطيافه كافة مع قضايا البشرية في كل مكان».

وأضافت النظاري: «هكذا علمنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، أن نهتم بالبشرية أينما كانت وأن نكون مساهمين كمتطوعين في التخفيف من آلام كل إنسان، والذي أكد دوماً أن العمل الإنساني ليس آنياً، وإنما هو عمل مستمر في سبيل الله، وطاعة لرسوله وخدمة للوطن والمجتمع والإنسانية جمعاء».

وأكدت النظاري «استعداد المتطوعين للمشاركة بإخلاص وتفانٍ في حملة جمع وتعبئة المساعدات الإغاثية، عملاً بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسيد آماله وأهدافه في مبادراته الإنسانية».



أصحاب الهمم

من جانبه، أكد عبد الرحيم محمد صالح العلي، رئيس مجلس إدارة جمعية «كلنا مع أصحاب الهمم»، استعداد المتطوعين في إطار الجمعية للمشاركة في حملة الجمع والتعبئة لحزم الإغاثة الإنسانية لمصلحة الشعب اللبناني، وتؤكد النهج الراسخ والاهتمام البالغ لقيادة دولة الإمارات، ، بالاستجابة العاجلة لمثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات الملحة التي تمر بالشعب اللبناني.

وقال العلي: «نشكر قيادتنا على مبادراتها الخيرية على مستوى الدولة، ومستوى العالم، والتي عودتنا دائماً على تقديم المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة وبكفاءة عالية لمختلف الدول والشعوب المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات».

وأشار العلي، إلى أن الحملة تنسجم مع إرث المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون والمساعدة والإغاثة للمتضررين والمتأثرين كافة إزاء الحروب والصراعات.

وقال «من خلال الحملات التطوعية نحاول إدماج أصحاب الهمم في الحملات المجتمعية، التي تعزز فيهم روح التعاون والمساعدة لأفراد المجتمع وشعوب العالم كافة».



العمل التطوعي

أكد عادل صالح المنصوري، متطوع من أصحاب الهمم، تسجيله عبر القنوات المتاحة للمشاركة في حملة جمع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني، مؤكداً أن والدته طالما تشجعه على العمل التطوعي، تعبيراً عن ولائه لوطنه، وجزءاً من مسؤوليته تجاه المجتمع، ونوعاً من رد الجميل للوطن.

وقال المنصوري، إن مشاركته في الحملات التطوعية تكسبه الكثير من المهارات التي تساعده في تطوير شخصيته.