محمد الشرقي يترأس الاجتماع الدوري لـ«أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز ثقافة الفنون في المجتمع، ودورها في ترسيخ القيم الجمالية والإبداعية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه المؤسسات الثقافية والفنيّة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والفني لدولة الإمارات، وإبرازه ونشره إلى العالم.

واطلع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، على الخطط المستقبلية للأكاديمية، الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً جامعاً للفُنون، وتوسيع نطاق برامجها لتشمل تخصصات فنية جديدة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها داخل الإمارة وخارجها.

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري بالإمارة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج الدورة السادسة لبرنامج المتسوق السري التي تم تنفيذها على 13 جهة حكومية في إمارة الفجيرة.

وأشار سموه، إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتطوير العمل في مؤسساتها.