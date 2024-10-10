الجمعة 11 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يترأس الاجتماع الدوري لـ«أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون»

محمد الشرقي لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
11 أكتوبر 2024 01:12

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. مواقف ناصعة في دعم الشعب اللبناني
حمدان بن زايد: التعليم يتصدر أجندة أولويات القيادة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز ثقافة الفنون في المجتمع، ودورها في ترسيخ القيم الجمالية والإبداعية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤدّيه المؤسسات الثقافية والفنيّة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والفني لدولة الإمارات، وإبرازه ونشره إلى العالم.
واطلع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، على الخطط المستقبلية للأكاديمية، الهادفة إلى تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً جامعاً للفُنون، وتوسيع نطاق برامجها لتشمل تخصصات فنية جديدة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظمها داخل الإمارة وخارجها.  
من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري بالإمارة.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج الدورة السادسة لبرنامج المتسوق السري التي تم تنفيذها على 13 جهة حكومية في إمارة الفجيرة.
وأشار سموه، إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتطوير العمل في مؤسساتها.

أكاديمية الفجيرة للفنون
الإمارات
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يحاصر 3 مستشفيات في شمال غزة ويطالب بإخلائها
11 أكتوبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهاجم هاريس ويستبعد نهائياً مناظرة ثانية معها
11 أكتوبر 2024
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي قبول إيقاف النار مع روسيا
11 أكتوبر 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
700 عراقي يعودون من مخيّم «الهول» في سوريا إلى بلادهم
11 أكتوبر 2024
أضرار جراء الإعصار ميلتون في فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعصار «ميلتون» يخلّف دماراً واسعاً في فلوريدا
11 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©