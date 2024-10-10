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ولي عهد الشارقة يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الاستشاري للإمارة

ولي عهد الشارقة خلال افتتاح أعمال المجلس بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وكبار الحضور (وام)
11 أكتوبر 2024 01:16

الشارقة (الاتحاد)

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أعرب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن تقديره وامتنانه لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مثنياً سموه على الجهود التي بذلها المجلس خلال دور انعقاده السابق، وأشار سموه إلى أنه لمس حرص المجلس على العمل مع الحكومة بروح التعاون والتكامل لتحقيق المصلحة العامة، والالتزام بما أوصى به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأعرب سموه عن أمله في استمرار هذا التعاون والعطاء من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعمل سوياً؛ لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من خير وتقدم وعزة لهذا الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الشارقة، أمس، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في مقر المجلس. وأعلن سموه افتتاح المجلس الاستشاري في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر. 

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