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نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية ثروة قومية يجب المحافظة عليها

نهيان بن مبارك يلقي كلمته خلال الندوة (وام)
11 أكتوبر 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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نظمت الأمانة العامة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، بالتعاون مع مؤسسة الأيام للنشر في مملكة البحرين، ومكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، في أبوظبي، أمس، النسخة الـ12 من منتدى الفكر والثقافة العربية الذي عقد تحت عنوان «الهوية الوطنية - الأدوار والتحديات»، بمشاركة نخبة من قادة الفكر ومراكز البحوث.
ويأتي عقد الندوة انطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لموضوع الحفاظ على التماسك المجتمعي، ومواصلة الإنجاز والابتكار الذي اعتمدته دولة الإمارات، وهو التزام مستدام منذ تأسيس الدولة.
وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية للندوة، أشاد فيها بالجهود المشتركة لتحالف مراكز الفكر والثقافة العربية، ومكتب معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وصحيفة «الأيام»؛ لتنظيم هذا الحدث المهم.
وقال معاليه: «إن الهوية الوطنية ثروة قومية يجب المحافظة عليها ورعايتها على الدوام، لأهميتها في الحفاظ على الذات، وتشكيل الوعي والوجدان لدى الشعوب»، مضيفاً: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد دائماً أن الحفاظ على المسيرة والنجاح، يبدأ بالاعتزاز بالهوية الوطنية، بما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة وأصيلة».
ودعا معاليه، إلى تعزيز الهوية الوطنية؛ لمواجهة التحديات الراهنة، والتكيف مع المتغيرات العالمية، مشدداً على ضرورة الاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وأكد ضرورة أن يكون الهدف الأسمى للندوة، هو تأكيد دور الإنسان العربي في الحفاظ على هويته، ودعم قدراته، والمشاركة في مسيرة وطنه وأمته، في ظلّ عالمٍ متغير يموج بالأفكار والمعتقدات.
من جانبه، قال عيسى الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأيام للنشر، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن الهوية الوطنية تُعد من أعمق المفاهيم المعاصرة، وأكثرها تجسيداً لشخصياتنا العربية، التي تؤطر جهود أوطاننا وشعوبها، وتخلّد المكتسبات الحضارية في سبيل رفعة مستقبل هذه المنطقة.

أبوظبي
نهيان بن مبارك
الهوية الوطنية
الإمارات
منتدى الفكر والثقافة العربية
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