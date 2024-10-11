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علوم الدار

محمد بن راشد: أهم إنجاز في الحياة قدرتك على تغيير حياة الناس

محمد بن راشد: أهم إنجاز في الحياة قدرتك على تغيير حياة الناس
11 أكتوبر 2024 09:29

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  أن أهم إنجاز في الحياة، هو قدرتك على تغيير حياة الناس.


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "إن أهم إنجاز في الحياة .. هو قدرتك على تغيير حياة الناس .. تيسير حياة الناس .. تطوير حياتهم نحو الأفضل .. وخلق الفرص والمنافع لهم .. خير الناس أنفعهم للناس ..".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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