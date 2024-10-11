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علوم الدار

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية
11 أكتوبر 2024 10:59

تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهميتها وتسليط الضوء على مفهومها فضلاً عن تقديم مختلف خدماتها التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة.

يحتفل العالم في 10 أكتوبر باليوم العالمي للصحة النفسية، والذي يعد مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على رفاهية الأفراد حول العالم.

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وفي هذا العام .. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستبذل مع شركائها جهوداً متضافرة لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل، ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية.. فبيئة العمل الداعمة تعزز الصحة النفسية، وتساهم في زيادة الحافز والاستقرار. على العكس، تؤدي ظروف العمل المتدهورة إلى تراجع الصحة النفسية، مما يقلل من الرضا الوظيفي والإنتاجية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الصحة النفسية
الإمارات
الصحة العامة
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