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علوم الدار

البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" يشجع أفراد المجتمع على زيادة الرقعة الخضراء

البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" يشجع أفراد المجتمع على زيادة الرقعة الخضراء
11 أكتوبر 2024 11:08

بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة لبناء قطاع زراعي مستدام يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً وتستند في مجملها إلى التقنيات والحلول المبتكرة، وتأهيل الكوادر الوطنية.


تحرص دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الهادفة إلى توعية وتثقيف فئات وشرائح المجتمع بأهمية ممارسة الزراعة وزيادة المساحات الخضراء، ومنها المبادرات التعليمية التي تستهدف تعزيز ارتباط الطلبة والشباب بالزراعة، والتي تنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقته حكومة الدولة ويضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، تماشياً مع "عام الاستدامة ألفين وأربعة وعشرين 2024".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمن الغذائي
الاستدامة
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الزراعة
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